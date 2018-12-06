被疑是警方線民惹殺機！永和分屍案主嫌孫武生殺人罪起訴

2018-12-06 15:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）因被懷疑是警方偵辦毒品案的線人，遭分屍棄置在永和中正橋下新店溪畔案，新北地檢署今天偵結，依涉犯殺人、毀壞及遺棄屍體等罪嫌起訴主嫌美籍男子Mayerorenshlomo（中文名：孫武生，綽號OZ）、非裔美籍男子Ewart Odane Bent；依幫助傷害致死罪嫌起訴共犯吳宣、美籍男子Hobbie Jason Eugene（中文名：何傑生）。

檢警調查，Bent、孫男與顏男是舊識，時常找他購買大麻，但近幾個月找他買毒的人總是被警方逮到，Ryan並有意淡出販毒生意，故懷疑Ryan就是警方線人，因此種下殺機。8月21日晚間，孫男約顏男在永和河濱公園見面，再以鏈鋸勒住顏男脖子，割喉殺害，Bent則在旁協助孫男分屍，22日下午屍體被發現，警方於同月24及25日分別逮捕Bent、協助購買開山到的大學生吳宣，OZ則逃至菲律賓，9月5日遭台菲警方合作逮捕，同月17日押解回台，10月18日再拘提協助購買焚燒主嫌血衣汽油的何男。

庭訊時，孫男辯稱，當晚是Bent叫我去河岸放煙火，不知道發生什麼事，「如果有做什麼事，都是Bent叫我做的」，否認犯行；供詞卻被Bent打臉，Bent說是孫男叫他去河岸，並指示何男在對岸放煙火，吸引顏男注意，孫男再以鏈鋸勒住顏男脖子，質問顏男：「你是不是有當警方線民？」然後要他接手鏈鋸，持續勒脖，孫男再持美工刀割喉，接著拿出開山刀砍死顏男，兩人再穿上連身工作服、滑雪面罩及手套，持開山刀將顏男分屍。

吳宣則說，受孫男指示，幫忙買刀跟鏈鋸跟把風，對殺人案毫不知情；何男則表示，8月21日下午接到OZ約他去河岸放煙火的電話，從事英文補教業的他，下課後從補習班騎機車前往，途中接到OZ電話說機車沒油，請他幫忙買油帶過來，於是去買汽油；當晚9時他到中正橋水門與Bent、OZ碰面，燃放幾枚煙火後，就把汽油交給OZ後，晚間11時離開，未目擊凶案。

檢方認為，孫男僅因懷疑顏男有意淡出販毒生意，且未接受他分享毒品客戶的邀約，並疑顏男與警方聯繫，就認為顏男會危及及販毒生意，因此命Bent、吳宣、何男分別依其指示協助分屍、購買犯案工具、施放煙火吸引顏男注意，犯後還與3人串證，指示如何應付警方詢問，事後還逃亡菲律賓，並全盤否認犯行，造成台灣社會與國際形象受到負面影響，建請法院從重量刑。

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