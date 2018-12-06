老外飾軍官、富商專騙熟女 騙感情騙錢還騙帳戶

2018-12-06 15:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕外籍男子尼爾森（譯音）疑先網交喪夫的服飾店蕭姓老闆娘，假意大方借10萬美給她周轉，騙取蕭女和其友人的帳戶，再佯裝駐守阿富汗的美籍軍官，因投資、提早退伍賠款，詐騙新北市楊姓女子50萬元台幣，高市刑大逮獲蕭女、曾女和協助提款的曾女丈夫鍾男，3人喊冤，檢警雖同情，仍依詐欺罪嫌移送3人。

刑大今指出，偵七隊獲報逮獲鍾姓車手（70歲）及人頭帳戶鍾妻曾女（65歲），並循線逮獲「車手頭」蕭女（59歲），3人否認是詐騙集團成員，並交出尚未滙回尼爾森的36萬2500元。蕭女供稱，1年多前網路結識美籍男富商，對方表白追求，讓喪夫多年的她心動，「富商」老外得知她缺錢周轉，主動表示滙款10萬美金資助，她向好友曾女借外幣帳戶，果然見10萬美金滙入卻領不出來，對方改口可改滙到曾女台支帳戶。

3人見台支帳戶陸續滙入69萬元，其中有1筆50萬元，因富商另稱10萬美金全滙借，需生活費和來台機票費，蕭女誤信而滙回1萬多美金（約33萬多台幣），剩下36萬2500元，不過，蕭女事後察覺有異，加上友人曾女抱怨領出69萬元後，帳戶竟被列警示帳戶，蕭女透過滙款紀錄找到被害人楊女。

楊女（57歲）住新北市，她表示今年9月透過FB結識美籍軍官Nelson，短短一個月噓寒問暖，對方謊稱經商投資需滙款給代理商，以及提早退伍須繳付賠償金和來台機票，她信以為真，滙了50萬至其指定的帳戶，對方詐騙得逞後就失聯了，因蕭女成功滙回33萬餘元到國外西聯銀行人頭帳戶，已成為詐騙集團的幫助犯，刑大昨將3人依詐欺罪嫌送辦，檢方暫將3人請回候傳。

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