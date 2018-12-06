東港進德橋又傳跳海輕生 男子送醫不治

2018-12-06 14:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所，於今天早上7時許，接獲消防隊通報指1男子於東港進德大橋跳海輕生，雖在50分鐘內就找到該名男子並救起，但在CPR急救並經救護車送醫後仍回天乏術。

海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所獲報後派遣2車1艇共8人，在東港溪南北岸際及附近水域進行海陸搜索，海巡救援人員把握黃金救援時刻鍥而不捨搜尋，約8時33分左右在東港溪出海口附近水域尋獲身著灰色上衣及藍色牛仔褲輕生男子。

第五岸巡隊鹽埔安檢所表示，該名男子已呈現昏迷，海巡人員與屏東縣沿海救難協會即刻將其救上岸，實施CPR急救並由救護車後送輔英醫院搶救，但仍於9時20分左右宣告搶救無效。

第五岸巡隊鹽埔安檢所調查，發現該男子身上無身分證明文件，但在案發現場發現進德橋上有1轎車停放，且在經東港警分局由車牌號碼聯繫車主家屬後指認，確定輕生男子身分為49歲彭姓男子。

海巡署呼籲，殺不能解決問題，民眾若有輕生念頭可透過安心專線0800-788995、生命求救專線1995或張老師專線1980進行諮商，後續則由東港分局釐清男子輕生原因並辦理相驗事宜。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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