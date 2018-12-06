辦公室內被毆打 北市勞動局長賴香伶首度赴北檢出庭

2018-12-06 14:56

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市政府勞動局長賴香伶，今年10月底在市府辦公室內，遭工運人士李明彥持鋼筋敲頭攻擊，送醫縫了11針；李明彥到案後被羈押，賴香伶則在11月2日上午出院，台北地檢署今天首度以告訴人身分傳喚賴香伶，她庭訊前表示：「傷口已經好多了」。

賴香伶出院時曾表示，感謝大家的關心，對這個意外也很驚嚇，但想一想覺得可能在對話上不是很清楚，會在這部分和社會溝通，也希望讓社會大眾知道，勞動局的同仁已經盡了很大的努力，若李明彥還是不滿意，可能就要對制度和結構調整，用這種暴力手段很不好。

今年11月1日下午3點，李明彥在捷運新埔站被逮，訊後被依重傷害未遂、妨害公務等罪羈押；據悉，李偵訊時自稱「革命家」，為了讓大眾能看到勞工被高官、廠商壓榨的議題，才自錄攻擊影片替其行動做見證。

檢警調查，李明彥行兇後便搭乘捷運到處遊蕩，包括台北車站、市政府、南港及內湖等站，都有他進、出站的紀錄，最後一次出站紀錄則位於淡水站；李明彥偵訊時承認案發當晚住在淡水，鋼筋也丟在他過夜之處。

李明彥偵訊時始終否認毆打賴香伶，堅稱是「鋼筋」打的，不是他所為；他還聲稱自己是一名「革命家」，要為工運人士發聲，他已向賴香伶陳情多年，也曾在賴香伶臉書上留言，但執行成效卻不如他的期待，那些高官、廠商仍然沒事，照樣能標案子、吃勞工的錢。

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