趁母、妹不在 妙齡女18樓住家跳樓身亡

2018-12-06 14:25

〔記者王宣晴／新北報導〕今天上午6時許，新北市淡水民權街發生墜樓案件，18歲的嚴姓女子被發現陳屍在社區中庭，警方介入調查，發現嚴女與母親同住在18樓，疑似趁母親不在家時跳樓輕生，但住家並未發現遺書，目前仍在調查嚴女輕生原因。

警方調查，嚴女父母離婚，嚴女跟妹妹則與母親相依為命，同住在淡水民權街的社區大樓，而嚴母擔任導遊，日前帶團前往韓國，預計今日返台，嚴女近期情緒低落，這幾日因妹妹住校，獨自在家，今日卻從18樓的陽台帶著手機跳樓輕生。

警方表示，現場並無打鬥痕跡，嚴女遺體也無可疑外傷，初步排除他殺，而嚴女墜樓處需翻過一座女兒牆，研判並非失足意外，全案朝輕生方向偵辦，但因未發現遺書，家人也沒發現嚴女有輕生念頭，確切輕生原因仍待調查釐清。

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