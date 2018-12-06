戀童慣犯歐陽大智猥褻4男童 再判刑12年定讞

2018-12-06 14:52

〔記者張文川／台北報導〕有戀童怪癖的保全員歐陽大智，10餘年前性侵男童並拍裸照留存，遭判刑入獄，出獄後惡性不改，又對某單親媽媽的兒子伸狼爪得逞，先前已判刑11年定讞入獄；檢警清查分析他留存的大批男童猥褻照，查出他還對4名男童下手猥褻，高院今年3月再判他12年徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

36歲歐陽大智12年前任職北市信義區某豪宅保全，下班後受友人之託代為照顧子女，不過戀童癖發作，陸續猥褻5名幼兒園或國小的男童，並拍攝裸照，被判刑4年6半並強制治療。

然而，歐陽大智2014年刑滿出獄後，在網路結識一名單親媽媽，她因忙於工作、無暇接送、照顧稚兒後，歐陽假好心，表達願意免費幫她接送上下學並照顧到下班，實則藉獨處機會多次撫弄男童性器和乳頭，逼迫男童幫他口交或供肛交，還用拍下照片。

歐陽男被捕後辯稱年幼時也曾被性侵，還被詛咒「若長大不性侵其他小朋友、會車禍而死」，試圖合理化犯行，法院依對兒童強制性交、拍攝猥褻物罪重判11年。

檢警過濾扣案照片檔，分析他強拍的4名男童裸睡、和他舌吻或性徵局部特寫，其中最小的才4歲，檢方再依強制猥褻等罪將他起訴；一審重判15年，二審送精神鑑定，認為他患有精神疾病，給予減刑，改輕判12年。

歐陽大智上訴三審，仍否認犯罪，並主張量刑過重；最高法院審理後，認為歐陽僅是任意指責二審事實審已明白論斷的事項，上訴缺乏理由，駁回上訴確定。

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