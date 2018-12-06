中國新娘悔婚退聘金 媒人暗槓吃官司

2018-12-06 14:54

［記者楊政郡／台中報導］楊男2015年到中國湖南省娶妻，花費新台幣35萬元，但婚後女方反悔不來台生活，幾個月後就辦離婚，女方透過媒人之一胡某，退還黃金項鍊1條、戒指1個及人民幣1萬元給楊男，胡某卻中飽私囊被依侵占罪起訴，法庭審理時雙方和解，台中地院判拘役55日，緩刑2年。

台中地院判決書指出，楊男在2015年經胡某（中國配偶）介紹，到中國湖南省認識彭姓女子，楊支付包含自己及父親，還有胡某等人的機票費、食宿、旅費及聘金、當地宴客等相關費用新台幣35萬元，加上準備黃金項鍊1條及戒子2個（1個因損壞已返還楊男）作為聘金。

雙方在2015年5月在中國湖南省辦理結婚儀式及宴客，但彭女婚後卻反悔，不願離開家鄉，拒絕依當初約定來台生活，雙方吵吵鬧鬧數月，同年12月辦理離婚收場。

彭女為了賠償楊家的損失，將人民幣1萬元及黃金項鍊1條、戒指1個托胡某轉交予楊，但胡某竟全部侵占入己。

楊某發現女方有退聘金之事，要求胡某吐出來，胡置之不理，楊某才提告，偵查中胡當庭拿出黃金項鍊1條、戒指1個還給楊，但人民幣1萬元仍拒不返還。

胡某被依侵占罪起訴後聲請簡易處刑，台中地院簡易庭判拘役55日，易科罰金需5萬5千元，胡某上訴後審理期間與對方和解，對方同意給予緩刑，法官維持原判，給予緩刑2年。

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