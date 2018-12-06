被控性侵女助理 傳鈕承澤今下午赴北檢說明

2018-12-06 13:38

〔記者錢利忠／台北報導〕曾執導電影「艋舺」的52歲「豆導」鈕承澤，驚傳在拍攝新片「跑馬」（暫定）期間，疑性侵女性工作人員，被害人昨天在友人陪同下向北市警方報案，指控鈕承澤在北市忠孝東路的工作室、住所吃飯及飲酒後，對她強行口交、指侵得逞；台北地檢署今已指派婦幼專組檢察官蕭永昌進行調查；據傳，鈕承澤今天將在律師陪同下，直接赴北檢說明案情。

據悉，鈕承澤原本就對被害人有好感，上月23日，鈕承澤約了被害人與被害人長官及多名友人，在北市忠孝東路4段的工作室，也是鈕的住所吃飯、飲酒，隨後多人分別離去，最後到隔日凌晨，僅留下被害人與鈕承澤2人共處。

被害人指控，當時鈕承澤僅是很靠近撫摸，最後強行口交，但因無法勃起，最後以手指撫摸。案發後被害人非常不滿，昨天在友人陪同下向警方報案。

據悉，電影「跑馬」投資方包括香港寰亞電影公司，主要演員包括任賢齊、張榕容，還有陳立農、阮經天客串演出，豆導自己也在片中軋一角。不過事件爆發後，鈕承澤已不接電話。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/