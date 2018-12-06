提反同公投 祈家威批幸福盟「間接殺人」

2018-12-06 15:52

〔記者溫于德／台北報導〕同志釋憲聲請人祈家威不服中選會初審通過公投提案「婚姻限一男一女」，九合一大選前已提行政訴訟請求撤銷；台北高等行政法院今天上午開庭；祈庭後哽咽地說，「他們（指幸福盟）不是直接殺人，是間接殺人」。

祈家威等人認為，中選會不應初審通過由幸福盟所提之「你是否同意《民法》婚姻規定應限定在一男一女的結合？」與「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」請求撤銷初審結論。

稍早開庭時，法官詢問兩造「公民投票結果已出爐，是否仍有訴訟必要？」

祈家威方委任律師搬出公投法第30條規定強調，依法，行政院應於3個月內研擬相關法律送立法院，並由立法院完成審議，但「本件仍有恢復可能」，因此仍有訴訟繼續進行之必要；但中選會律師認為，公投已於上週結束，祈等人並無權利保護之必要，請求法官駁回訴訟。

祈家威庭後說，提案人（指幸福盟）具有宗教法律立場，甚至想用公投破憲法，但這是錯誤的概念，原因在於，各界都知道憲法可以破公投、但公投不能破憲法，且提案人目前造成的社會危害，光是公投結果出爐，已經導致多位青少年輕生，另據立委尤美女所稱是9名，實際上未遂的更多。

祁家威最後哽咽地說，若同性戀都被認為該死、死不足惜的話，「他們可以繼續做這樣無理的要求，他們不是直接殺人，是間接殺人」。

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