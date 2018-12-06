BMW大七與福特車路口對決 2車下場都很慘....

大七的車頭幾乎撞毀。（記者張瑞楨翻攝）

2018-12-06 14:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區今天清晨發生兩車相重車禍，駕駛BMW740Li（俗稱大七）豪車的葉姓駕駛，於北區中清路直行時，與迴轉的白色福特車相撞，大七衝撞路旁，不但追撞路旁汽車，還把整支公車站牌撞倒，車頭幾乎半毀，安全氣囊爆開，葉男與乘客2人未受傷，福特車也很慘，右後半部鈑金嚴重損壞，警方初步調查顯示，福特車是租賃車，駕駛是美國人布拉德（音譯），他受輕傷無大礙，但因現場無監視器，肇事責任需進一步調查。

葉姓車主雖一度宣稱，他的大七新購不久，此車的新車價格高達530萬元，但警方檢視大七，發現此車車齡已逾10年，葉男雖購車不久，但買的是二手車，此車的二手價格並不高，另外，布拉德承認當時要迴轉，該路段限速50公里，布拉德是否轉彎不當，葉男是否超速，仍須進一步調查。

調查顯示，葉男駕駛大七，行經北區中清路和北平路口，剛好布拉德駕駛租賃車轉彎，雙方相撞之後，葉男的大七衝向路旁，撞上公車站牌與路旁汽車，車頭引擎室嚴重損壞，在台中工作的美國人布拉德駕駛的白色福特租賃車也嚴重毀損，兩車都撞得頗慘。

不過，大七氣囊爆開，葉男與乘客2人都沒受傷，布拉德則受到輕傷，就醫無大礙，他尚未提出告訴，警方仍須釐清肇事主因。

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