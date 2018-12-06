南投消防猛男正妹月曆 翻到9月傻眼了

南投縣消防局2019消防月曆，除了消防演習主題，還首度以猛男正妹消防員為主角。（記者劉濱銓攝）

2018-12-06 13:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕近年各縣市消防局推出的猛男正妹消防月曆，因吸睛度十足，頗受好評，南投縣消防局今年也首度推出以猛男正妹消防員為主角的2019月曆，只是月曆翻啊翻，翻到9月卻讓人傻眼，竟有「阿北」亂入，原來是以南投縣長林明溱宣導防震教育，將其躲在桌下的防震示範照當成主題，雖然乍看與整本月曆很不搭軋，但卻也創意十足，成功宣導防震，令人印象深刻。

南投縣消防局表示，近年都有推出消防月曆，內容都以火場灌救或消防演練照片為主題，今年則特別不一樣，鼓勵縣內各消防分隊同仁擔任攝影主角，且掌鏡的也都是對攝影有研究的同仁或役男，製作出來的消防月曆相當精美，頗具專業水準。

消防局說，月曆製作多依時序較易發生的災難類型為主題，像4月就是宣導清明掃墓防火，5、6、7月分別是防溺、防汛、防颱，9月則因921是國家防災日，才利用縣長帶頭示範地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」當主題，盼喚起民眾對地震防災的警覺，勿因災難過去，就忽略防災重要性。

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