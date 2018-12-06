3天內同路段挖破管線連2起 現場瀰漫瓦斯味

三天內同路段連2起，下水道工程不慎挖破瓦斯管線。（記者魏瑾筠攝）

2018-12-06 13:19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕到底有沒有能力施工？3天內同路段挖破瓦斯管線已2起！

桃園市桃園區大業路一段，今天上午11點，因地下污水下水道工程開挖，不慎挖破瓦斯管線，現場瀰漫濃郁瓦斯味，由於3日下午該施工單位，才在距離500公尺左右的同路段也因挖破瓦斯管線，造成瓦斯外洩引起大火，未料，不到3天竟又挖破瓦斯管線，也讓現場處理員警爆氣質疑施工單位「到底有沒有能力施工啊」？！

消防局表示，今天上午11點獲報，施工單位在大業路一段、春日路610巷口進行下水道工程作業時，疑因施工不慎挖破瓦斯管線，造成瓦斯外洩，消防人員獲報趕往於現場灑水降溫，瓦斯公司也緊急關閉供氣，幸未釀災，因擔心車輛和路人安全，警方管制通行，以利搶救，這起瓦斯外洩火警並未造成人員傷亡，事發原因警消仍在調查中。

不到3天接連發生2起瓦斯外洩，也造成附近居民也人心惶惶，「不知道怎麼回事，不到幾天又第2次」、「這樣挖下去還得了」；而事發地點因臨近大業國小不到100公尺，正值中午放學時間，學生走出校門聞到濃郁瓦斯味，也紛紛戴起口罩，或是摀住鼻子，以防吸進異味。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/