從鬼門關拉回心梗男！ 「十二導程心電圖」3度建功

2018-12-06 13:05

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名50歲陳姓男子上班途中忽感胸口劇烈疼痛，擴及背部，他趕緊打119求救，南寮消防分隊救護員到場進行評估，立即以「12導程心電圖機」監測心跳，同步將資訊回傳至醫院預作準備，成功將心肌梗塞的陳男從鬼門關拉回，這也是「12導程心電圖機」建置後，一年內成功救援的第三件案例。

新竹市消防局指出，陳男上週上班途中忽然感到胸口疼痛與盜汗，救護人員獲報趕抵，以「12導程心電圖機」為陳男進行心電圖（EKG）監測，並將資料回傳至台大新竹分院心臟內科醫師，確認為急性心肌梗塞（AMI），便同步啟動心導管手術準備，等救護車到院，醫護人員迅速將陳男推進手術室施作手術，成功打通阻塞的血管，挽救生命。

消防局長李世恭指出，消防局於去年建立該心電圖機系統，透過心電圖機監測病患的心電圖資訊，並將判讀圖型傳到責任醫院，讓責任醫院事先做好心導管手術準備，等病患到院就能直接送入重症急救室進行治療，施做心導管手術。

李世恭說，心電圖（EKG）監測，針對胸痛病患，可整合到院前症狀分析、傳輸、通報及到院後緊急治療的機制，有效提昇急性心肌梗塞患者的存活率。

李世恭呼籲，近期早晚溫差大，民眾若出現胸悶、胸痛、冒冷汗，甚至疼痛蔓延至左臂或肩胛等情形，千萬別輕忽，以免延誤就醫，釀成憾事。

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