臉書messenger傳吞藥影片 警消破門救回一命

2018-12-06 12:04

〔記者楊金城／台南報導〕網戀單相思，新營區40歲蔡姓男子竟用臉書messenger傳送吞藥影片給心儀許久的女子，傻到用輕生方式，獲取女子同情，所幸警方立即趕赴男子住處，在警消合力下破門進入屋內，救回男子一命。

12月4日凌晨2時許，女子在臉書即時通接到蔡男訊息，竟是蔡男傳送吞服安眠藥的影片，因擔心蔡男發生意外，於是轉傳給另名與蔡男熟識的楊姓女網友，趕快救人。

家住嘉義的楊女因無法即刻趕到蔡男新營住處，於是打電話報警，經由嘉義縣警察局110轉報台南後，由新營警分局民治派出所警員蕭峻旻、王旭榮趕到新營區蔡男住處查看，因大門深鎖無人回應，情況急迫之下，由新營消防分隊合力將鐵門破壞進入屋內搶救。

警、消破門而入後，發現蔡男躺在床上不省人事，消防人員將其喚醒後並查看所服用安眠藥品及生命狀況無異後，經評估無須送醫救治。警方開導蔡男珍惜生命，並通知家屬。蔡男感謝警消救他一命，後悔做了傻事。

警方調查，蔡男與女網友互加好友後，開始追求未果，因當日精神狀況及情緒不佳，一時衝動以手機拍攝吞下20幾顆安眠藥的影片，傳送給愛慕的對象，女子擔憂蔡男發生意外，遂透過楊女幫忙搶救。

民治所長吳建華說，民眾遇有不如意情事，應尋求社會各項求助資源或向親友傾吐，切勿以極端的手段來尋求解決之道。

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