狠母淋熱水虐死7歲兒 判刑10年半定讞

2018-12-06 11:38

〔記者張文川／台北報導〕新北市新莊區27歲單親人母李庭瑜，去年6月只因7歲兒子小傑（化名）不乖乖聽話打掃，竟和同居人李孟軒多次持鐵管、鐵架毆打幼子，甚至施以毛巾曚頭、澆淋熱水酷刑，將他活活凌虐致死，一、二審皆依故意傷害兒童身體致死罪，將李庭瑜判刑10年半、李孟軒12年半；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，李女2人從去年4月開始，即屢因小傑不受教，多次以鐵管、鐵製手機架、安全帽毆打他；同年6月3日，李女和李男叫小傑去打掃、做家事，阿強不聽，換來「鐵管伺候」，2個大人命令他在廚房打地鋪，不准回房間睡覺，隔天早上，李男發現小傑自己回房睡覺，氣得用手機自拍架，毒打男童，再命令他去做家事。

被打醒的小傑一時回不過神，李男以為他在「抗命」，又用水瓢盛裝滾燙的熱水，朝著小傑頸部、身體猛潑，小傑被燙得哇哇大叫，在屋內抱頭竄逃，但仍逃不過毒爪，李男跟在後方追打小傑，將他壓制在地，再用浴巾包住他的頭部「蓋布袋」，毆打他頭、胸、腹、背部，還出腳狠踹。

李女見狀，不但未阻止，還聽從李男指示，也拿熱水燙小傑，致使小傑再次被燙傷；2人未將渾身傷痕累累的小傑即刻送醫，直到同日晚上發現小傑已無呼吸，才趕緊送醫，但已回天乏術；警方案發後在現場找到毒品殘渣袋和吸食器，李男也曾因吸毒勒戒而獲不起訴。

2人在一審時即已坦承犯行並表達悔意，新北地院認為2人只因幼童不聽從管教，為了洩憤而凌虐兒童致死，惡性重大，去年11月判李女10年半徒刑、李男12年半；高院今年9月維持原判；案經上訴，最高法院今認定二審判決理由已交代完備，駁回上訴，全案確定。

今年9月二審宣判時，李庭瑜、李孟軒被提訊到庭聆判，在庭內均神情嚴肅，還押時也低頭不語，李男因無臉面對鏡頭，還特地拉起衣服遮臉。

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