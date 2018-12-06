進口兒童牛仔褲藏127公斤K毒 運毒成員被起訴

2018-12-06 11:29

［記者楊政郡／台中報導］23歲吳男鋌而走險參與走私運毒集團，從中國地區進口兒童牛仔褲內夾藏127公斤餘、高純度98%的K他命，兩名受他指示接貨的陳秉則（曾任拔河國手）、蔣業禾已被逮捕判刑（基隆地院判有罪、上訴中），後續由中檢追查出吳男雖未露面，卻從空中指揮運毒，到案後坦承參與運毒犯行，依違反毒品防制條例起訴。

檢察官調查，2017年7月有9大箱兒童牛仔褲成衣從基隆海關申報進關，接獲檢舉疑似藏有K他命，報由基隆地檢署指揮偵辦，當天在兩只貨櫃中大箱紙袋內，查獲127公斤餘K他命653包，且純度約98%，檢警留下微量毒品藏在成衣內，決定埋伏、追緝貨主。兩貨櫃就在警方監控下交付及運送。

7月6日清晨抵達基隆港，上午即通關放行，進入冠榮公司基隆倉儲，7日上午8時許運到冠榮公司台中分公司沙鹿區倉儲，洪泳智（通緝中）立即通知陳、蔣兩人，及疑似貨主的吳男在沙鹿區北市國中附近見面，洪即交代一切聽從吳男後續指示。

吳男非常小心，帶陳、蔣到租車行租車，各開一部小客車，吳指示兩人先到沙鹿倉儲附近繞圈子，了解有無可疑司法人員埋伏等。不僅如此，吳男電召搬家公司，由搬家公司去倉儲搬貨，要求搬家公司送到「自立洗車場」，然後指示陳、蔣他們一個出面接貨，一個還要在洗車場附近接應，警方在洗車場逮人，接應的蔣男趁隙逃逸，而人也在附近的吳男也趁隙逃逸。

東窗事發後，蔣急著出境被逮捕，吳男則被通緝，今年8月吳男又策劃人體夾帶毒品到香港（另案處理），在汽車旅館被逮捕，一開始不承認走私運毒，拿出共犯證詞及通聯紀錄、現場監視畫面，坦承參與運毒。

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