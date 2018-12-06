「妳不是第一個」 女子控波籍英語男子指交性侵

2018-12-06 11:22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕在桃園市某英語補習班擔任英語老師的波士尼亞籍陳姓男子，去年11月疑以共進午餐為由，將被害女子帶回家後，不顧女學生用英文反抗「我沒有要做這件事」，強行脫光女子衣服，並用手指侵入女子下體得逞，還撂下一句「妳不是第一個，shit」，事發後，女子不堪受辱一狀告上法院，桃園地檢署檢察官今偵結，認陳男犯案罪嫌不足，予以不起訴。

被害女子指控，陳男是桃園市中壢區知名連鎖英語補習班的英語老師，2人去年10月間在補習班認識，相隔一個月後雙方約在圖書館見面，不料當天中午12點，陳男以共進午餐為由，將被害女子帶回自己家，並不顧被害人反抗，強行脫光她的全身衣褲，還命令被告趴在床上，指交得逞。

被害女子控訴，當天被告邀她吃飯，不料2人到男子家中後，陳男突然抱住開始上下其手，雖然有用英文告訴他「我沒有要做這件事」、「我不喜歡你這樣做」，但被告仍不顧反抗，把被害女子帶進房間指交得逞後，女子說很痛，被告還說：「你不是第一個，shit」。

檢警調查，事發後2人還有用LINE聯絡，當天晚上陳男傳訊問被害人是否願意好好聊聊，被害女子起初雖答應後來又說「實在太痛苦了」、「你太倉卒了」，拒絕見面，男子表示有事須到新竹一趟，與女子約定當晚10點半見面，女子還傳訊問：「你會愛我嗎」？，男子回「我愛你，我永遠愛你」，且男子在對話中也一再向女子表示沒有毆打他，2人對話曖昧。

檢方另調閱監視器發現，事發後，2人一起步出男子所住的公寓大樓，期間有保全在大廳櫃台，認為女子若是真的害怕，應該會趁機求救，但據畫面顯示，被害女子與陳男相談甚歡，臉上也沒有恐懼及心情不佳，加上男子去年11月10日出境後，就未返台，沒有其餘證據，難依被害人單一指控，認定男子有罪，認男子罪嫌不足，予以不起訴處分。

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