魏應充漏稅改判2年 頂新：遺憾！已改善制度並投入公益

2018-12-06 11:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕針對頂新前董事長魏應充逃漏稅案，台中高分院二審改判2年，其律師質疑「有針對性」，頂新公司則於判決後約半小時發表聲明，指稱「本公司一貫秉持坦誠面對、勇於改進的態度面對司法、尊重司法」，但對二審判決感到遺憾，頂新公司已經改善稅務制度，並持續投入社會公益，用行動對社會做出貢獻。

頂新公司發佈聲明指出，該公司擔心錯誤訊息造成誤解，提出說明如下：

一、過往有關違反商業會計法之相關類似案件，司法多數給予緩起訴處分或易科罰金之刑，而本案當初於偵查期間，檢調也曾給予緩起訴處分，故對於本次判決結果（判刑2年）感到相當遺憾！

二、自本案發生後，本公司除積極配合檢方偵辦，於偵查階段中已全額繳納本稅與罰鍰，業已確實改善稅務制度，並為避免本案造成司法資源的浪費，於訴訟中撤回上訴，表示負責之態度。

三、本公司除已改正稅務制度，也持續投入社會公益，以更有價值的行動對社會作出貢獻，竭力回應各界指教，藉以實際行動來證明革新的信念。

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