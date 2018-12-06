車手拿廣告紙當法院監管公文 老婦被詐光存款28萬元

2018-12-06 11:26

〔記者邱俊福／台北報導〕劉姓詐騙集團車手，日前依指示前往北市文山區，以冒充檢調人員方式，持放有廣告紙的牛皮紙袋，向一名陳姓老婦人誆稱是法院監管公文，向其詐光存款28萬元，案發後經北市警文山一分局多日追查，今天宣布將劉嫌查緝到案。

警方說，當時陳姓婦人於家中接獲佯裝健保局人員來電，表示健保卡遭人冒用並涉及刑案，要配合檢調人員調查，並要求老婦需將戶頭內存款全數領出，交付前來取款的人，老婦一時緊張未察，依照指示將所有積蓄，共28萬元提出，當面交付予詐欺車手。

取款車手則交付一個牛皮紙袋與陳婦，告知裡面裝有法院監管公文，需返家才能打開來看，陳婦返家後打開紙袋查看，發現袋內竟裝著超商的廣告紙，始發覺遭受詐騙，隨即報案。

警方依照被害人提供的時間、地點調閱案發地點周遭監視器畫面，並發現一可疑男子於對面人行道監視著陳婦的一舉一動，確認警方未於周遭埋伏後，隨即上前向老婦收取現金，遂確定該男涉有重嫌，隨後掌握劉姓犯嫌身分，在新北市汐止區將他逮捕拘到案，現場查扣老婦當時提款綁現金的紙條，同時查獲劉嫌非法持有K他命毒品。

全案依詐欺及毒品罪嫌移送檢方偵辦，並將持續向上溯源追查集團共犯。

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