老天有眼！殺死人逃20年 違規左轉GG了！

2018-12-06 10:52

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕「先生！你沒有兩段式左轉！」，草屯警分局交通小隊昨夜執行交通勤務，攔下違規左轉的機車騎士，發現他報的名字、資料，照片根本不是他，61歲的張姓男子才說：「對啦，我殺人被通緝20年！」，原來他殺死人四處躲藏，以為沒事了，沒想到在草屯打零工，一個違規左轉讓他漏了餡，他感嘆過著沒有身份、沒有健保卡，且擔心被抓的日子，其實很辛苦，現在被抓反而鬆了一口氣。

61歲張姓男子20年前在新北市殺死人，逃亡20年過著沒有身分的日子，被新北地檢署通緝，法律消滅時效到2025年，他以為20年追訴期已過，所以放心騎機車出來草屯街上購物，在中興、大成街口時，需要兩段式左轉的路口直接左轉，想不到深夜會有草屯分局交通小隊在巡邏，當場將他攔下，他報的名字、身分證字號，警方用警用電腦一查，發現照片根本不符，「先生，你有犯案不敢報真名喔？」，張男被逼問好久，終於說出自己真實身份，也承認的確因殺人案被通緝20年。

張男表示，當年一時衝動殺死人，從此過著沒有身份的日子，隱姓埋名四處躲藏，靠打零工生活，沒有身分證、健保卡，最近在草屯落腳，想不到是因交通被逮，雖然覺得倒楣，但是也終於可做回自己，反倒鬆一口氣。

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