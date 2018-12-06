魏應充坐牢中 逃漏稅案二審再添2年刑

服刑中的魏應充，並未出庭聆聽判決。（資料照）

2018-12-06 10:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕纏訟多年的頂新前董事長魏應充逃漏稅案，彰化地院一審依違反商業會計法等罪名共44罪，每罪各判2至6月徒刑，合併判決魏應充應執行3年，因每次判刑都在6月以下，可以易科罰金，以每日3000元計算，易科罰金總金額為328萬5000元，檢方與魏應充都上訴（魏審理時撤回），台中高分院二審今天判決，撤銷一審原判，改判魏應充徒刑2年，沒有宣告緩刑或易科罰金，如判決確定，必須入獄坐牢，魏應充的辯護律師質疑「有針對性」，應該會再上訴三審。

二審的改判原因，預計中午後公布摘要，魏應充的律師羅閎逸回應說，二審判決對當事人更不利，此案魏應充已認罪，已經繳回稅款與罰鍰，通常法院或檢方都會宣告緩刑或易科罰金，或緩起訴，二審卻改判2年，「有針對性」，他強調，此案一審後，彰化地檢署與魏應充都上訴，彰化地檢署上訴主要理由是量刑太輕，對一審漏稅金額認定有疑，魏應充上訴原因，也是對一審認定的漏稅金額有爭議，但二審時認為不要浪費司法資源而撤回上訴。

目前因混油牟利案，觸犯詐欺罪判處2年徒刑的魏應充，於桃園八德外役監服刑中，他並未出庭聆聽判決。

頂新逃漏稅案纏訟多年，一審就花了將近3年，二審又耗時將近1年10月，此案源於彰化地檢署調查頂新偽劣油案件時，發現頂新從2006年初至2012年底，疑似浮報進貨成本，低報賣油利潤，並有部分銷貨收入漏開發票，將沒開發票的收入，存入魏應充於彰化縣員林市華南銀行開立的私人帳戶，7年間漏報營業收入高達7億3000多萬元，漏報營業稅、營利事業所得稅與未分配盈餘，合計高達2億4800多萬元，不過，彰化地檢署當時給魏應充緩起訴處分，不料，頂新偽劣油引發輿論撻伐，台中高分院將此緩起訴處分案退回彰檢，彰檢以違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪名，起訴魏應充與頂新的會計人員陳錫勳。

彰化地院歷經近3年審理，認定漏報的營業收入為7億3000多萬元，與檢方的認定金額差距不大，但稅額認定卻有很大差異，檢方認定漏稅2億7800餘萬元，一審認定卻僅有6000多萬元，其中，逃漏營業稅部分共37次（罪），會計事項不實記載與逃漏營利事業所得稅、未分配盈餘部分共7次（罪），總計44罪，各判2月至6月不等徒刑，合併應執行3年，因每次判刑都在6月以下，可以易科罰金，不過，考量魏應充財力，法官依罰金上限每日3000元計算，易科罰金總金額為328萬5000元。

至於陳錫勳，一審判決徒刑1年10月與拘役120日，可以每日1000元易科罰金，宣告緩刑肆年，條件是支付公庫20萬元，提供90小時義務勞務，二審撤銷原判，改判陳徒刑1年2月，可易科罰金，可再上訴。

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