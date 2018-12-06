母出庭斥「蓄意殺我女兒」 醋男打死同居女改判12年

2018-12-06 10:30

〔記者楊國文／台北報導〕31歲男子蘇嘉豪，不滿蔡姓同居女友在LINE中和男姓友人傳送曖昧訊息，涉當著2人所生2個不滿2歲孩子面前，毆打瘦小的蔡女致死，一審依過失致死罪判蘇9年徒刑，高等法院審理時，蘇男否認有殺人故意，請求從輕量刑，檢方主張依殺人罪重判，蔡母哽咽控訴蘇男蓄意殺害女兒，還自責「救不了女兒」，高院今改依傷害致死罪重判蘇12年，可上訴。

蘇嘉豪今被押解出庭聽判，得知被加重刑責至12年，當場楞住，臉色嚴肅，還押時表示「判刑太重了」，他會上訴最高法院。

判決指出，2017年2月12日上午5點多，從酒店下班的蔡女（19歲）回家，男友蘇嘉豪發現她有酒味，且手機的LINE有男性友人曖昧訊息，兩人口角後，就在2人所生都不到2歲的2子面前，蔡女慘遭蘇男抓頸撞牆，揮拳毆打腹部一下，並拿掃把擊打四肢、腰部、背部等處，造成腹腔內肝臟被下裂傷出血3000CC出血、頸部骨折等傷勢，6時10分還和蔡女該男姓友人通話21分鐘，蘇男發現蔡女身體冰冷，趕快對她做CPR，直到6時52分才打119急救，仍傷重不治。

檢方偵訊後依殺人罪將蘇男起訴，但一審僅依過失致死罪判9年，檢方不服上訴高等法院。

去年底，高院召開準備程序庭，蘇男當庭向蔡女母親說「對不起」，蔡母拒絕接受，怒斥「甚麼叫做對不起！」。

高院日前召開言詞辯論庭，蘇男辯稱是自首，很後悔打死蔡女，不知道當時出拳會這麼重，請求輕判。檢方指蘇男有殺人故意，也不符自首規定，蔡母委任律師林帥孝指控蘇男說謊，且無悔意，應重判，數度安慰淚流不止的蔡母。

高院認定，蘇男應涉及傷害致死罪，今撤銷一審判決，改判蘇12年徒刑；可上訴。

蔡母庭後談到女兒數度落淚，怒斥蘇男未向家屬道歉過，且蘇男早就離婚過，且對前妻家暴，還和前妻生3個小孩，她的女兒在唸高一、才16歲就被蘇男誘拐、同居懷孕生子，女兒身高157公分、體重45公斤的瘦小身驅，根本經不起身材壯碩的蘇男重拳毆打，另從女兒頸骨骨折、臟器破裂等情況，可以認定蘇具殺人犯意，請求高院應依殺人罪重判。

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