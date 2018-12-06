嘉縣議員當選人王焜玄遭押提抗告 質疑院檢留滯案件

2018-12-06 10:21

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣議員當選人王焜玄因涉賄選案，檢方偵辦後，上月28日將他向嘉義地院羈押禁見獲准，王不服，委任律師於翌日提出抗告，不過王妻今日發出聲明指出，抗告迄今，嘉義地院仍留滯案件，未依法將抗告程序送至台南高分院，質疑檢警與法院配合王焜玄的政治對手，對王抹黑打壓！

王妻說，王焜玄遭檢警懷疑涉嫌賄選買票，於上月27日自行到嘉義地檢署說明後，竟遭檢方聲押，翌日嘉義地院以莫須有罪名，指稱他有逃亡之虞，且有與證人串供可能，羈押禁見；然而，王焜玄身為議員當選人豈可能逃亡？竹崎鄉親皆可證明他於此段時間均拜票謝票，證人都已羈押禁見，何來串證可能？

嘉檢︰均依相關規定辦理

對此，嘉義地院發言人法官洪裕翔說，依刑事訴訟法第410條規定，被告提起抗告時，原審法院必要時應將該案卷宗及證物送交抗告法院。

洪裕翔說，本院裁定羈押王焜玄時，當庭將王和本案卷宗一起交還給嘉義地檢署，由嘉檢將王送往看守所羈押，卷宗則由嘉檢分案；本院於上月29日收到王抗告狀後，便依法律規定向嘉檢借卷準備要送給台南高分院，但嘉檢回覆尚未分案，之後經本院再次詢問，嘉檢最後一次於本月4日回覆檢察官正在偵查中尚不方便借卷，待可借卷時會回覆本院，但至今尚無回應。

洪裕翔說，本院將於借到案卷時立即送往台南高分院，如嘉檢仍無法借卷，不排除先將抗告狀及羈押裁定送台南高分院，再請台南高分院向嘉檢借卷。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊說，檢方偵辦王案均依刑事訴訟法等相關規定辦理，對於王妻説法，不予置評。

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