電台DJ「有感而發」評重機亂象 公審不成反被告

2018-12-06 09:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄某電台擔任DJ的蔡姓男子，日前在自己臉書粉絲專頁上，發文聲稱重機駕駛不守交通規則騎車亂鑽，他要「讓大家看看老鼠屎長怎樣」，結果照片PO網後，被黃姓重機騎士提告妨害名譽，蔡網路公審不成，還害自己被判拘役50天。

判決指出，去年11月27日下午，蔡姓男子在自己臉書粉絲專頁上，張貼黃姓重機騎士騎乘大型重型機車在台17線道路上停等紅燈的照片，他PO圖還附文指出，「重機就是因為這些老鼠屎，你們才會拿不到高速公路的路權，車少當汽車，車一多就當速克達鑽，我就是要公布你的車牌，讓大家看看老鼠屎長怎樣」，影射黃姓男子有穿梭車道駕駛的危險行為。

黃姓男子事後透過臉書「輕檔車俱樂部」成員告知，才發現自己被蔡男PO網公審，黃不滿要求蔡公開貼文道歉，蔡於是又在自己的臉書專頁上PO文「關於重機的那篇文章，很抱歉有點圖文不符，是我的疏忽…」等澄清文章，黃仍不滿，提告妨害名譽。

橋頭地院審理時，蔡男坦承自己與黃男不認識，也沒有見到黃男騎重機亂鑽車道，他對重機界交通的亂象一時「有感而發」，那張照片只是「示意圖」，不是要針對黃男；但法官認為，蔡PO的照片有拍到黃男的車牌號碼，且明知黃男沒有鑽車陣的具體作為，卻仍杜撰事實，以網路散布文字的方式，傳述足以貶損黃男名譽的不實事項。

且蔡男是電台DJ，經營的粉絲專頁有7千多名粉絲，屬公眾人物，影響力較常人為高，卻未能謹言慎行，犯後亦飾詞否認犯行，態度難認良好，事後也沒有與黃男達成和解，彌補對方損害，因此依犯散布文字誹謗罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案可上訴。

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