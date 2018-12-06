因哥哥欠120萬元債務 宜蘭女子疑淪性奴2年

2018-12-06 05:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣40歲女子小花（化名），遭張姓男子以她的哥哥欠120萬元債務，將小花擄走關押在張男住處，淪為張男全家奴隸，出入以無線電控制行蹤，逃跑被抓回就被毆打、凌虐；張男還多次性侵小花，過程長達2年。警方將張男與妻子、兒子拘提到案，依「使人為奴隸罪」等罪移送法辦，檢方聲押張男等3人，但法官認為全案僅有小花單一指述，精神狀況仍待鑑定，將3人無保釋回。

宜蘭縣員山鄉發生，女子疑被迫當家奴抵債，甚至淪為「性奴」案件。小花平常與母親住在羅東鎮住處相依為命，幫張男打零工維生，鮮少與哥哥往來。據小花指控，105年某日，張男闖入她家中「討債」，聲稱小花的哥哥積欠120萬元債務，要求小花當「家奴」還債，要為張家打掃、買菜、做家務等，並將人押走奪走小花手機。

張男將小花關押在員山住處，交給她無線電要「隨呼隨到」，隨時通報行蹤控制行動；2年來，張男還性侵小花多次。這段期間，小花逃回家4至5次，但都被抓回來，遭張男與家人以徒手、器械毒打，或雙手掐脖子虐待，甚至頭被壓進去裝滿水的水盆凌虐；張還恐嚇如果再不聽話不順從，將會對小花母親不利，使得小花不敢再逃跑。

小花還指出，即使在寒冷冬天，張男也只給一件小毯子，讓她睡在張姓夫妻房門外地板，隨時供其差遣；今年9月，友人在路上遇到小花，發現她遍體鱗傷驚覺有異，立即帶著小花到警局報案，縣府社會處也介入輔導，全案曝光。

縣府社會處社工緊急安置小花，並進行心理輔導及身心障礙鑑定，穩定心情。社工說，小花的哥哥不知去向，母親可能也是身障邊緣人，因此未查覺異樣，無法對女兒做什麼幫忙。宜蘭檢方指揮宜蘭警察分局偵辦，前天將張男與家人拘提到案，依使人為奴隸、妨害性自主等罪移送偵辦。

檢方前晚訊後，認為張男與李姓妻子、兒子3人罪嫌重大且有串證之虞，向法院聲請羈押；法官漏夜召開羈押庭，審理後認為，全案僅憑小花單一指述，且2年間被害人應有逃走機會，精神狀況也待鑑定確認，被告犯罪嫌疑尚不重大，沒有串證之虞，無保釋回。

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