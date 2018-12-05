永和中正橋水門再傳鬥毆 一男刀傷送醫

2018-12-05 23:14

〔記者陳薏云／新北報導〕今天晚上8時許，永和區中正橋下河濱公園發生打架意外，救護車趕抵發現19歲許姓男子身中3刀，血流不止送醫急救。警方到場時，疑似砍人一方都已鳥獸散，只剩下被砍方的5人，警方另在保生路上攔查到10名涉嫌人，但未查到凶器，目前已調閱中正橋下橫移門監視畫面，追查可疑人車。

警方初步調查，兩派人馬疑似因網路口角糾紛，因此相約在中正橋橫移門，其中一派甚至點燃信號彈，相當囂張，警方獲報趕抵，發現19歲許姓男子左、右大腿及臀部各中一刀，傷口約3至5公分，送醫後無生命危險。

警方隨後在永和區新生派出所轄區保生路上，攔查到10名疑似涉案人，已帶返派出所進行偵訊釐清相關案情中。因上月8日同一地點也曾發生青年鬥毆事件，警方目前初步釐清，應是不同人馬，兩起案件無相關性，此次鬥毆群眾皆是來自中和區，將持續追查涉案嫌犯。

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