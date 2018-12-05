吊掛救援貨輪船長 海巡特勤隊員撞昏送醫 2人皆不治

2018-12-05 22:38

〔記者陳薏云／台北報導〕一艘蒙古籍貨輪上的40歲印尼籍船長今天（5日）傍晚在船上口吐白沫，海巡署接獲通報後，立即向空勤總隊申請救援，但在執行救援任務時，負責吊掛的36歲柯姓海巡特勤人員因海象不佳，疑不慎撞擊海面，柯男被救起後，飛機飛往松山機場，將船長及柯員送醫，但兩人經搶救後仍宣告不治。

空勤總隊說，今天下午4點53分接獲海巡署通報，有艘蒙古籍貨輪的印尼籍船長身體不適，請求海上救援，空勤總隊派遣海豚式直升機NA-106，搭載2名飛行駕駛、1名機工長及2名海巡特勤隊員趕往救援。

柯員垂降至貨輪上進行吊掛後送勤務，由於海象不佳，浪高2公尺、陣風8級，柯員完成任務準備返回機上時，因搖晃厲害，導致柯員頭部疑似撞擊海面當場昏迷，被救起後與船長雙雙送醫，經急救後仍宣告不治。

空勤總隊說，由於因出勤任務造成人員死亡，目前已列為飛航事故，詳細事故原因將交由行政院飛航安全調查委員會調查。

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