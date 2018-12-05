12/5 今彩539頭獎開出2注！ 大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-12-05 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月5日）開獎的第107000291期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由嘉義縣水上鄉寬士村崎仔頭1之5號1樓的「鑫想事成公益彩券行」以及嘉義市西區番社里北榮街106號1樓的「喜臨門彩券行」開出。而第107000097期大福彩及第107000195期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000097期大福彩中獎號碼為「15、18、24、25、26、27、34，特別號：35」。頭獎摃龜；貳獎2注中獎，可得25萬元；參獎共65注中獎，每注可得4000元；肆獎共909注中獎，每注可得400元；普獎共7244注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共4注中獎，每注可得10萬元。

第107000195期雙贏彩中獎號碼為「03、06、08、10、11、12、13、15、16、18、22、24」。頭獎摃龜；貳獎共21注中獎，每注可得10萬元；參獎共455注中獎，每注可得500元；肆獎共4423注中獎，每注可得100元。

第107000291期今彩539中獎號碼為「04、10、16、17、31」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共231注中獎，每注可得2萬元；參獎共6773注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8919注中獎，每注可得50元。

第107000291期39樂合彩中獎號碼為「04、10、16、17、31」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共309注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7874注中獎，每注可得1125元。

第107000291期3星彩中獎號碼為「405」，正彩共33注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000291期4星彩中獎號碼為「5468」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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