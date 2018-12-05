北檢晚間改口證實 貴婦奈奈夫妻11月30日持我國護照出境

2018-12-05 21:53

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」，今年11月30日傳出惡性倒閉後，夫婦倆便銷聲匿跡，後來警方接獲被害人報案，昨天向台北地檢署報請指揮偵辦，2人因此被列為詐欺罪被告；據悉，檢警掌握2人已於案發當天（30日）早上，搭乘長榮航空班機直飛美國舊金山，北檢也已向移民署申請入境留置。

今天下午，北檢接受媒體查證時原指稱，貴婦奈奈與丈夫於10月底出境日本後，就查無再次持我國護照入境的紀錄；不過今晚9點30分，北檢改口證實，指貴婦奈奈與丈夫，於10月28日持我國護照出境日本，當日就持我國護照入境台灣，之後再於11月30日持我國護照出境。

據悉，該對夫妻於11月30日早上持我國護照查驗通關後，搭上11點30分起飛的長榮航空BR008班次飛往舊金山，並於舊金山時間早上6點30分抵達。

今年12月2日，檢警先通報移民署將2人列為涉嫌刑案的電告對象，當時已掌握2人已於11月30日離境。今早11點多，北檢確認主嫌黃博健已不在台灣，再向移民署申請列管黃博健的入境留置，若之後他持我國或其他國家護照入境，一入關就會被移送檢警單位偵訊。

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