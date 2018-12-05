男大生當「攝狼」 偷拍同棟宿舍3外籍女沐浴

葉姓男大生從網路購得外觀與煙霧警報器相同的拍攝器材，偷拍住在同棟宿舍的女外籍生沐浴影像。（記者邱芷柔翻攝）

2018-12-05 21:18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東某大學1名葉姓男大生，從網路購得外觀與煙霧警報器相同的拍攝器材，偷拍住在同棟宿舍的女外籍生沐浴影像，女外籍生洗澡時發現遭到偷拍，趕緊向警方報案，警方循線扣回葉姓男大生的手機、電腦， 今天依妨害秘密罪嫌將葉姓男大生送辦。

受害女大生報案時還心有餘悸，因為自己脫衣服、洗澡影像全都被錄下來，3名越南籍女大生，在學校附近透天厝租屋1年，3人同住在租屋處2樓，並共同使用衛浴空間，原本以為住在一起，互相照應也比較安全，沒想到住了1年的宿舍，竟被裝設偷拍器材。

受害女大生昨晚發現浴室中的「警報器」，有時候有裝設、有時候沒有裝設，因此好奇伸手碰了一下，沒想到竟發現警報器裡裝著拍攝鏡頭，女大生當下嚇傻，不知道自己被拍了幾次，也不曉得有沒有被傳上網，更不敢想像，原來「攝狼」就住在同一個屋簷下。

警方調查，該宿舍為私人出租宿舍，葉姓男大生住在1樓，3名女外籍生住在2樓，葉姓男大生趁隙到2樓共用浴室中裝設偷拍器材，約從今年7月起陸續拆、裝，因為警報器時有時無，因此讓女大生起了疑心。

警方獲報後循線追查，在葉姓男大生房內發現用來偷拍的攝影器材包裝盒，隨即扣走男大生手機、電腦，警方從查扣跡證中，初步發現1段約10分鐘的偷拍影片，且沒有散佈影片情形，警方持續追查中，葉姓男大生遭逮後坦承不諱，「因為好奇，想試試看能不能真的拍到。」

校方也指出，案發後學校即向教育主管單位通報性平事件進行調查，雖然男大生已成年，但學校仍有聯繫家長，該名學生平時交友狀況正常，因此家長接獲通知後也很詫異，學校除了幫學生另外安排宿舍，也針對受害學生進行相關諮商輔導，學校也會加強宣導，提醒學生租屋安全。

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