「閻王爺要我引火自焚」 失業男放火燒租屋處遭訴

2018-12-05 20:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕原在補習班擔任數學老師的陳姓男子，遭補習班解職，改當清潔工又因無法忍受父親自殺的悲痛，整日精神恍惚也被開除，6月在租屋客廳燒衣服，鄰居看到後連忙將火勢撲滅，陳男到案後稱：「閻王爺要我引火自焚，我沒勇氣就請閻王爺身邊的兄弟動手」，新北地檢署今依放火燒燬住宅未遂罪嫌起訴陳男。

據了解，陳男在補習班擔任數學老師多年，但因非數學科系畢業，後遭到補習班解職，陳男於是改當清潔工，事業不順遂，5年前陳母過世，陳父也因投資失利罹患憂鬱症跳樓自殺，陳男陷入失去親人的悲痛無心工作，最後也連清潔工的工作也丟了。

6月某日下午2時許，陳男心情沮喪也無朋友能傾訴，在租屋處客廳點火燒衣物，因未鎖門，鄰居看到後連忙拿滅火器將火勢撲滅，幸房屋主要梁柱、屋頂未因火燒而坍塌，接受消防局詢問時，陳男供稱，當日在廚房瓦斯爐燒金紙給父親，燒完後有確認已將瓦斯關閉，後聽見閻王爺要他引火自焚，他沒有勇氣，請閻王爺身邊的小鬼自己動手，然後他開始覺得胸口很熱，接著就失去意識，醒來時發現自己已在醫院；送醫治療期間，陳男也一再指稱租屋處有很多鬼神，要他自焚奉獻肉體。

事後檢方傳喚陳男出庭，他因行蹤不明未到案，檢方依據先前筆錄資料，認為陳男對案發前的想法、行動都記得很清楚，顯見他縱火前，並未失去判斷能力與知覺，未達精神耗弱程度，今將他起訴。

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