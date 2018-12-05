染毒2度被抓 輔大神父臉書發文道歉

2018-12-05 20:24

〔記者鄭景議／台北報導〕輔仁聖博敏神學院神父曹伯睿，傳出染上毒癮一個月內兩度持毒被逮，曹伯睿不但是現任輔仁神學院教授，還曾在去年底陪同台灣教會合作協會代表團晉見教宗，與教宗握手，上過新聞，他今日在臉書發文承認染毒，雖稱誠心致歉，文末仍責怪媒體及警察洩漏他身分。

他指出，媒體報導大致正確，他的確因為持有安非他命而觸犯法律，他說：「持有違禁品就是不對，我沒有任何的藉口，違禁毒品或許帶來短暫紓壓，卻給人的身、心造成不好影響。大家絕對不能輕易嘗試！尤其我的身分，更給了社會不好的示範!」

他還說，很幸運偵辦的員警是一位很好的基督徒，而且遇到一位親切勸勉鼓勵他的檢察官，他害外界對於絕大部分孜孜不倦、終日忙於牧養人靈而努力工作的神父同道有了不好的印象，也使得神學院與教會聲譽蒙受負面影響，他對不起深愛著他、對他全然支持的爸媽、家人及教會的朋友們，他會完全的戒除，表示他的意志與決心。

但是他文末仍然責怪警察及媒體，宣稱警察故意洩漏他身分，記者在警局及地檢署外，沒有詢問當事人就執意拍攝的情形，讓他無法認同。

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