曾和教宗握手輔大神父 染毒2度被抓進警局

2018-12-05 19:48

〔記者鄭景議／台北報導〕輔仁大學聖博敏神學院神父曹伯睿，昨日在台北市大安區的公園吸食安非他命被逮，曹神父不但是現任輔仁神學院教授，還曾在去年底陪同台灣教會合作協會代表團晉見教宗，與教宗握手，上過新聞，他今日也在臉書發文承認染毒並致歉。

這非他第一次被抓，11月12日在松山區健康路的公園就攜毒被攔檢，被攔檢時還囂張嗆警：「依警察職權行使法不能攔我」，但被發現是神父後帶回警局就態度大逆轉，羞愧說：「叫曹先生就好，不要叫我神父。」

警方表示，11月12日晚間9點，員警路過健康路的公園，見到曹神父呆坐公園，見到警方眼神閃爍，臉露心虛，作勢想離開，員警心生懷疑，上前盤查，曹神父就大聲嗆聲：「依警察職權行使法，你們不能攔我」

當時的員警則指出，依法他們可以請他出示身分，拒絕出示身分可以帶回警局，曹神父依然拒絕，最後被帶回警局，才乖乖配合員警，坦承自己身上攜有安非他命，當員警發現他是神父後，曹羞愧表示：「叫曹先生就好，不要叫我神父。」

曹神父交出的安非他命共有3小包，淨重約1公克，訊後警方依違反毒品防制條例移送法辦。

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