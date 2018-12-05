兩男做了這件事 又惹怒李婉鈺開吉

2018-12-05 19:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市32歲張姓男子與前新北市議員李婉鈺有官司糾紛，將不起訴處分書PO在網路；另一名44歲羅姓男子則在臉書貼文：「新X市議員李XX，據美縫的翻版」，並將李婉鈺與面露淫蕩表情的女子照片併貼。李婉鈺不滿姓名、地址遭洩，名譽受損，對兩男提告，新北地檢署調查認為地址為李女服務處，屬於公開訊息，今處分張男不起訴，羅男則被依加重誹謗罪嫌起訴。

李婉鈺先前提告張男妨害自由，檢方調查後將張男不起訴，今年6月，張男將處分書內容拍照後上傳臉書，李女認為地址等資料遭揭露，憤而對張男提告違反個資法。

張男到案後坦承貼文，聲稱只是想問網友，「這樣可以告李誣告嗎？」認為李婉鈺是公眾人物，他希望大家都知道這件事，且他知道不起訴處分書上的地址，是李婉鈺的服務處，才會沒劃掉就貼出，檢方調查地址確實為李女服務處，是網路上查得到的公開訊息，難認張男主觀上有損害李女利益的不法犯意，將張男不起訴。

而羅男則是今年7月，在臉書社團貼文：「新X市議員李XX，據美縫的翻版」等語，並於文章下方將李婉鈺照片及貌似李女的色情女子照片併貼，李女經朋友告知後，也對羅男提告。羅男出庭時聲稱，「只是好玩」，檢方依據臉書內容及羅男自白，將羅男起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

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