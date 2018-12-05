再發現FB漏洞獲頒30萬獎金 張啟元100萬成就達標！

2018-12-05 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕過去在2013年因成功駭入臉書創辦人祖克伯帳號而一戰成名的知名駭客張啟元，今天（12月5日）在個人臉書發文表示，之前發現的FB付款漏洞，官方決定發給張啟元1萬美金（約30.7萬新台幣）當作獎勵。

現年25歲的張啟元，過去曾多次在網路交易平台發現安全漏洞，前後曾5次發現FB的漏洞，也獲頒獎金500元（約1萬5000元新台幣）到7500元美金（約23萬元新台幣）不等；而他在2018年8月間，發現FB「直播給星星」的交易方式有安全漏洞。

《蘋果日報》引述張啟元解釋，例如當觀眾透過FB看直播，若是想「斗內」直播主，需向FB購買星星再轉發給直播主，「而原本1000元可以買到5000個星星，但我發現只要付1元就可以買到。」；而這個漏洞，經過FB官方審核多時，終於在最近通過撥發獎金的審核。

張啟元也在FB發文興奮的表示，「今天終於達成漏洞獎金累積到新台幣100萬的成就了」，他也嘲諷過去攻擊他的網路酸民「可能又說那個金額是透過F12改出來的吧」；而官方回覆給張啟元的信也提到，目前FB官方已經修補好這個安全漏洞，確保參數不會被篡改。

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