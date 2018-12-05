不捨染毒兒被抓 洗碗婦向警求情「他本性不壞」

2018-12-05 23:16

〔記者王捷／台南報導〕丈夫有精神疾病的王姓婦人，靠洗碗、打掃養活全家，沒想到兒子染上毒癮，沒錢拿時就動手打王婦，甚至嗆王婦，要是敢報警被關出來就打死她，警方得知這個情況，4日晚間登門拜訪，在王男的房間發現K毒，查證他的身分後還發現他是傷害通緝犯，王婦看兒子被抓很不捨，頻頻向警方稱「兒子本性不壞」，臨行前還塞錢給王男，警訊後將王男解送歸案。

20多歲的王男，有傷害前科，靠母親洗碗、做清潔工作養大，不過他高中畢業後沒有學好又不想吃苦，工作時常換來換去，沒錢買毒又向母親伸手要錢，後來王男涉傷害罪後被送到矯正機構輔導管訓，沒想到出來之後變本加厲，沒有錢就動手打母親。今年王男出車禍，被依過失傷害判3個月徒刑，可易科發金，但王男沒錢繳，因此遭地檢通緝。

王母捨不得讓唯一個兒子吃苦，因此常常對兒子百依百順，但是這讓王母的朋友看不下去，私下向熟識的警察通報此事，警方認為這樣下去恐怕不好，因此先登門拜訪王母，豈料王男一看到母親開門讓警察進來，大聲斥喝王母，警員察覺有異，到了王男的房間後才發現王男藏有K毒。

查證王男的身分後，警方又發現王男是傷害通緝犯，並將王男逮捕，王母得知立即拿了2000元塞給王男，還頻頻向警員說「兒子本性不壞」，訊後警方將王男解送地檢歸案。

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