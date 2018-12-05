老翁騎單車騎到沒力 躺在騎樓等恢復嚇到人

2018-12-05 22:59

〔記者王捷／台南報導〕明年就90歲、有濃濃鄉音的李姓老翁，因高血壓去醫院回診後騎腳踏車太累，正中午太陽又很大，將腳踏車停在路邊，雙手抱胸躺在騎樓乘涼恢復體力，但姿勢「太正式」民眾看見報案，警、消到場盧了李翁半小時要他去醫院，李翁自稱，在等恢復體力，剛剛才去完醫院，他再躺一下就可以回家，最後警員乾脆幫他把腳踏車騎回家，並護送他回家休息。

李翁與妻子住在一起，平時都是由兒女載送他去醫院，但是不巧那天女兒在住院，兒子又出車禍，因此自己騎著三輪車到醫院回診，不過來回醫院實在太累了，因此李翁就把車子靠邊停，獨自坐在騎樓下休息，想等體力恢復再騎車。

坐在騎樓地上休息的李翁發現，地板很涼、很舒服，因此乾脆雙手抱胸，躺在騎樓地上，結果民眾發現後以為李男有什麼急難立刻報案，3分鐘不到警察、救護員圍在李翁身邊，他驚訝說，身體沒怎麼樣，只是在路邊躺一會兒恢復體力，他才剛從醫院出來，不想再去醫院。

但是警員、救護員都不放心，苦勸他半小時，李翁仍不想去醫院，一直要警、消趕快離開，他再躺一會就好，最後警方乾脆替李翁將三輪車騎回家，並護送他返家。

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