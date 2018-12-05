帶小女友到百貨男廁「親密」 男子慘賠80萬

2018-12-05 18:08

〔記者王定傳／新北報導〕22歲葉姓男子於2016年透過網路實況平台結識11歲國小女學生小美（化名），但今年間他竟帶著小美到台北市SOGO百貨、中和錦和運動公園男廁及板橋體育場樓梯間，要少女替他打手槍並發生性關係。新北地院考量葉男犯案時年僅21歲，血氣方剛，且已認罪賠償80萬元，情堪憫恕，依與未滿14歲性交罪減判處2年徒刑、緩刑4年。

檢警調查，今年5月，葉男把小美帶到北市SOGO百貨男廁內襲胸、用手指性侵，並要求少女替他打手槍，8天後，又帶她前去新北市板橋體育場的樓梯間，再度要少女替他打手槍並發生性關係。

今年6月，2人還在中和錦和運動公園男廁內嘿咻，後因小美不滿葉男疑似劈腿，向同學訴苦，全案才曝光，合議庭認為，葉男年紀甚輕，正值熱衷與異性交往時期，血氣方剛，自制能力較弱，且小美是自願情況下發生性行為，雖涉刑律，但與以金錢誘惑，或利用她年幼無知而圖謀不軌情形有別。

合議庭認為，葉男主觀惡性並非重大，犯後亦未逃避責任，並深表悔悟，與小美以80萬元達成和解，依刑法第59條減刑，並予以緩刑，可上訴。

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