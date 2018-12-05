網友問黃士修學歷引起「數學大戰」 網友嗆黃「對賭1000萬」

2018-12-05 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕知名擁核人士、「以核養綠」的公投領銜人黃士修昨晚（11月4日）意外在PTT引發「數學大戰」。昨晚有網友在PTT發文詢問黃士修的學歷問題，結果意外釣出本人親自回文答覆，但不久後另一位長期不滿黃士修的網友也出面回文反批黃士修「滿口謊言」，最後2人筆戰到5日凌晨，可能將在12月內舉辦2場「學術辯論」。

有網友4日晚間在PTT發一篇名為「土條哥黃士修學歷到哪？」，指出網路資料上顯示黃士修的學歷是台灣清華大學物理系學士、英國倫敦帝國理工學院碩士肄業，想請問更詳細的學術經歷；結果不久後意外釣出本人親自回文說明。

黃士修表示，自己是在清華大學理學院學士班10級畢業，主修數學和物理，不過因就學時修比較多微分幾何、代數拓樸的課，所以他稱自己受的是數學系訓練；大學畢業後，便前往「英國倫敦帝國理工學院」留學，研究量子重力，與關於黑洞熵的資訊理論，不過後來因為健康問題，才中斷學業，返台休養近一年；之後曾擔任高中數學教師與小學自然教師，後來因緣際會進入核能議題的公共政策領域，才一路走到今天。

不過黃士修的發文引起一位網友抨擊，這位石姓網友稱黃士修「數學和物理程度超差，完全不懂微分幾何和代數拓樸」，還諷刺他花大錢去英國讀碩士，最後什麼都沒有就灰溜溜的回來，指他「嚴重的幻想症，成天不務正業」，專靠抹黑造謠成名；但隨後黃士修又發文回擊，指稱石姓網友「說謊成性」，大學期間聲稱「6年轉了6個系」，最後差點還畢不了業，之後僥倖畢業後在碩班期間又重蹈覆轍，所幸遇到好教授，才得以趕在畢業年限之前畢業；但畢業後又成為家裡蹲6年，諷刺他「一輩子沒出過社會」

2人在一陣唇槍舌戰後，石姓網友先嗆對方「學術辯論」，來證明自己真材實料，並要求分別在12月8日與12月25日進行直播辯論；而後黃士修也爽快答應，還加賭多年前曾經不了了之的「1000萬元」賭注，最後還加碼，如果真的辦成的話，將分別在新竹與台北各發100份雞排，而網友也紛紛起鬨，陸續發起祭品文；不過關於辯論會是否真的成真，由於雙方沒有明顯共識，尚屬未知。

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