遭公公先生公然羞辱 女村幹事求償50萬

2018-12-05 18:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕南部1名女村幹事與在竹科工作的丈夫感情不和，經常爭吵鬧離婚，甚至丈夫控妻詐欺竊盜，對簿公堂；2016年女幹事帶兒就醫，先生及公公過去關心孫子健康，雙方爆發口角，兒子當眾辱妻「盜領帳戶」，老父也罵「不要理那個瘋子」，媳婦憤而控告刑事附帶民事求償50萬，父子刑事部分遭判罰1千元，民事部份，父子共遭判賠8萬元。

判決指出，33歲陳姓女公務員是嘉義的村幹事，與33歲竹科先生謝男分隔兩地，她為扶養小孩留職停薪2年，但因感情生變，謝男有意離婚，竟誣指她詐欺、竊盜，讓妻子官司纏身，經調查獲不起訴處分。

夫妻倆感情越來越差，2016年陳女帶小孩去醫院看病時侯診時，丈夫及公公也過去看小孩，雙方碰面惡言相向，丈夫於大庭廣眾下先指著妻子「盜領帳戶、盜領帳戶」差辱對方，公公接著喊「你不要理那個瘋子」，陳女不滿遭父子羞辱，名譽遭嚴重損害，依侵權行為提出損害賠償之訴，要求這對父子連帶賠償50萬元。這對夫妻事後也兩願離婚。

謝姓父子向法官表示，他們沒有對刑事提出上訴，當時情緒較激動，且陳女索賠錢過高，要求法官駁回。民事法官調查，謝姓父子因此案遭刑事法官判罰1千元，兩父子也承認有此事，被告2人確曾在台大醫院公然侮辱誹謗陳女，侵害陳女權利，原告提出索賠精神撫慰金是有理的。

法官審酌雙方社經地位、發生爭執的原因以及侵權行為的情節，造成原告精神痛苦程度，求償50萬元屬於過高，判謝男應賠5萬元，謝父賠3萬元。

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