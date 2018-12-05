貴婦奈奈偕夫飛舊金山躲債 北檢通知移民署「入境留置」

2018-12-05 17:22

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」，今年11月30日傳出惡性倒閉後，夫婦倆便銷聲匿跡，後來警方接獲3名被害人報案，昨天向台北地檢署報請指揮偵辦，2人因此被列為詐欺罪被告；據悉，檢警掌握2人已於案發當天（30日）早上，搭乘長榮航空班機直飛美國舊金山，北檢也已向移民署申請入境留置。

檢警調查，2人於今年10月底曾持我國護照出境前往日本，之後即無入境回台灣的紀錄，而2人於今年11月間返台所使用的護照，疑似為其他國家的護照，11月30日早上2人查驗通關後，搭上11點30分起飛的長榮航空BR008班次飛往舊金山，並於舊金山時間早上6點30分抵達。

今年12月2日，檢警先通報移民署將2人列為涉嫌刑案的電告對象，當時已掌握2人已於11月30日離境。今早11點多，北檢確認主嫌黃博健已不在台灣，再向移民署申請列管黃博健的入境留置，若之後他持我國或其他國家護照入境，一入關就會被移送檢警單位偵訊。

今年11月24日投票日當天，貴婦奈奈還在臉書PO文，留言抱怨投票等太久，提及「投票區在母校，好懷念〜（但是我不想在這裡待超過一小時，我要工作）」，並透露她排隊1小時又10分鐘才投完票，另預告11月25日下午3點半，她會在北市信義區新光三越香堤廣場舞台演講，演講當天她還打卡上傳出席照片。

而貴婦奈奈與丈夫離開台灣後，她的公公黃立雄也傳出失聯，身為婦產科醫師的黃立雄，執業登記位於杏立博全診所，並以報備方式在台大醫院雲林分院擔任兼任主治醫師，在黃立雄也去向不明的情況下，台大雲林分院昨已將他解聘。據悉，黃立雄並無出境的紀錄，目前應還留在台灣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/