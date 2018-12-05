有人落海失蹤？ 外木山漂來洩氣橡皮艇嚇壞人

有人以數位照相機拍到橡皮艇船身大多沉入海中，掛著馬達的後端露出海面。（記者林嘉東翻攝）

2018-12-05 16:56

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市外木山今天下午飄來一艘洩了氣的橡皮艇，隨浪逐流，載浮載沉，海巡署基隆海巡隊不敢大意，調派巡防艇趕往搜尋，並未發現有人落海，懷疑可能為漂流物。

基隆市外木山湖海路一段1.7公里處，有民眾在下午4點左右現一艘後掛馬達的橡皮艇隨浪逐流，載浮載沉。

有人以數位照相機拍到這具橡皮艇船身大部分已沉入海中，掛著馬達的船身後端露出海面，但沒看到有人求救與有人在海上漂流。

海巡署基隆海巡隊獲報，出動巡防艇搜尋，並未發現人員落海，初判可能是漂流物。

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