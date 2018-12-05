6歲男童受虐苦撐2個月仍不治 收押生母、繼父究責

2018-12-05 16:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市6歲男童疑因被生母吳姓女子、繼父彭姓男子虐待，10月5日被送醫急救時，頭部、四肢多處骨折，腦內出血陷入昏迷，事發後彭男因他案入獄、10月17日吳女也被桃園地檢署聲押獲准。

男童苦撐2個月，4日晚間仍不幸死亡，檢方將改朝家暴重傷害致死罪嫌，追究吳女、彭男的罪責。

彭男（30歲）、吳女（32歲）涉嫌從6月起，以管教為理由，徒手或拿木棍毆打男童，10月5日疑因男童不聽從管教又挨打，當天晚間6點多，男童因呼吸、嘴唇發紫陷入昏迷，被緊急送醫時，昏迷指數只剩3。

事發後醫院通報檢警追查，其中彭男因7月間觸犯公共危險罪嫌，被判刑4個月，正在監獄服刑，吳女10月17日被傳訊後，檢方下令當庭逮捕，並依家暴重傷害罪聲請羈押獲准。

男童苦撐2個月，4日晚間仍宣告不治，檢方說，男童就醫時，右後腦硬膜出血、重度缺血缺氧腦病變，另外左前、左後頭顱與下巴都被打到骨折，顯見受虐嚴重。男童宣告不治後，將改以家暴重傷害致死罪嫌，追究吳女與彭男的罪責。

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