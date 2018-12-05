貴婦奈奈夫妻潛逃美國 傳黑幫介入跨海追債

2018-12-05 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕知名部落客貴婦奈奈和丈夫黃博健開設的杏立博全醫美診所驚傳惡性倒閉，事發後夫妻倆不知去向，警方指出，夫妻倆早在11月30日潛逃到美國，債權人得知氣炸了，有債權人更憤而透過黑幫，跨海通緝夫妻倆。

據《ETtoday新聞雲》報導，有建商當初就是看到診所財報收入頗豐，加上認為黃博健夫妻人脈廣、交際手腕好，以為穩賺不賠，共投資了3千5百萬元，雖然半年前就聽說黃博健沉迷期貨，但當時想著夫妻倆財力豐厚，便不以為意，沒想到如今竟捲款潛逃，他的錢至今只拿回2千萬，還倒賠1千5百萬元，他氣憤難耐地說，今年陸續還有不少人加入投資受害，金額甚至比他多，他估算夫妻倆欠下的總金額高達10億元。

金主們氣不過但又不知如何是好，就有金主在診所倒閉事件曝光後，派人打探情況，原本想說至少拿診所中的高價器材抵債，沒想到這些器材幾乎是都用租的，眼見一毛錢都收不回，又看到貴婦奈奈在臉書發表的道歉文堅稱沒有捲款潛逃，怒火越燒越烈，質疑明明診所財報收入豐厚，怎麼會搞到這種下場？根本「設局掏空投資人」，如今夫妻倆逃到美國，有金主找來台灣黑幫介入此事，跨海通緝夫妻倆，請美國當地的華青幫成員協助追債。

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