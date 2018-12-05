應徵司機變車手 身上3卡6萬現金GG了

2018-12-05 15:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新興分局警方逮獲許姓車手，在其身上查扣6萬元、金融卡3張，警方今天根據車手提領帳戶，找到謝姓被害人，謝指控昨因網路購物遭詐騙，誤匯出5萬9千9百元至人頭帳戶，感謝警方救回他辛苦的積蓄。

中山路派出所今天指出接獲民眾密報，中山一路與八德二路口的金融機構提款機前一男子形跡可疑，疑似詐欺車手，警網趕抵現場，該名涉嫌人已逃離現場，警方立即以大數據分析本轄所有提領熱點及時段，並調閱附近商家及路口監視器，鎖定其涉嫌人特徵及行駛路線，立即編排ATM埋伏勤務於附近找尋，終於找到許姓詐欺車手（42歲），查出有毒品等前科。

警方在他身上查扣6萬現金和金融卡，許嫌當場坦承因缺錢花用，才會受雇於詐欺集團擔任車手，警方聯繫謝姓被害人（19歲）到案，他表示月初剛因網路購物遭詐騙，匯款5萬9千9百元至許姓嫌疑人所持用提領的金融卡，所幸警方立即成功攔阻該詐騙款項。

許嫌供稱，11月底在報紙上看到一則應徵司機的工作，前往見面洽談後，才發現擔任車手提領的犯罪行為，因染上毒品惡習，家中又急需用錢，在詐騙集團成員不斷地慫恿下，鋌而走險擔任詐欺車手，期間共協助詐騙集團提領近20幾筆款項。但原先說好的提領金額1%的報酬，竟遲遲未拿到。

原本約定好今天拿回先前的報酬約3萬元，沒想到先遭警方查獲，也對一時貪念觸法感到懊悔，全案今依違反詐欺等罪嫌送辦，並持續追查其他詐欺集團成員。

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