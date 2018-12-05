國民參與刑事審判 僅32.7％律師認同

2018-12-05 15:23

〔記者張文川／台北報導〕司法院委託世新大學，對執業律師進行司法改革成效滿意度調查，今天世新發布結果顯示，律師對法官的信任度為61.9%，與去年的62.1%幾近持平；司法改革8大議題中，律師們最認同的政策前3名為「擴大民事訴訟強制律師代理」、「減輕法官工作負擔」、「被害人參與訴訟」，認同度皆逾6成，至於「國民參與刑事審判」的認同度僅32.7%，反映出律師對於未受法律專業訓練的民眾參與重案審判的疑慮。

這份民調結果顯示，律師對法官的信任度61.9%與去年相當，但不信任度從去年的8.3%降至今年的7.3%，其中1%移動至「普通」選項（30.8%）。

司改議題上，律師對8項議題「了解度」最高的3項為「擴大民事訴訟強制律師代理」、「金字塔訴訟制度與法院組織」、「國民參與刑事審判」，認知率皆達8成以上，其他5項也都有6成以上的律師表示了解政策改革內容。

「認同度」方面，「擴大民事訴訟強制律師代理」的非常認同與還算認同比例合計達73.8%，「減輕法官工作負擔」68.8%，「被害人參與訴訟」62.9%，「勞動事件法」61.1%，「裁判憲法審查」60.8%，「金字塔訴訟制度及法院組織」52.1%，「大法庭制度」51.2%。

「國民參與審判」則是僅有32.7%的律師認同度，在8項中敬陪末座，且不認同度高達36.3%，是唯一不認同度高於認同度的司改議題。

台北大學法律系教授陳榮傳表示，調查的細項題目中，律師對司法人員的品德操守滿意度為46.1%，雖比去年的44.0%略升，但也是近14年來的次低，比前年的65.1%落差將近2成，律師對司法人員的操守投下不信任票，值得司法院注意；法官評鑑制度的滿意度僅48%，不滿意度也有23.9%，也透露評鑑效率不彰的訊息。

律師公會全國聯合會理事長李慶松認為，律師對金字塔訴訟制度與國民參審制並未展現高支持度，是因金字塔制度可說是一審定江山，需要有堅強的一審，民調 透露律師對一審法官能力與素質的存疑。

台北律師公會理事長邵瓊慧表示，此份民調回收樣本的年齡偏輕，年長與資深律師比例偏低，未來可透過公會發送，反映更全面的律師意見；內容顯示法官評鑑是司改最須改進的部分，而出事的司法官離職後是否可以直接轉任律師，仍有待修律師法修正，這也攸關當事人權益。

她說，開庭等候時間、法院結案速度，也是律師界長期有埋怨的議題，這取決於法官的態度與工作負擔，律師界樂見改革，但也請司法院在改革時多聽聽同為法律人的律師界意見。

李慶松表達全聯會反對「證據三階段開示」政策，這會對當事人隱藏證據，造成檢、辯武器不平等，「像是法官在報明牌」，邵瓊慧也表示北律亦反對此制。

這份民調是在今年8月27日至9月30日進行，對全國執業律師寄出6212份問卷，並至少電話催收一次，有效回收1809份，過濾掉近2年未執業的律師後，有效樣本為1704份。

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