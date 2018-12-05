分享普悠瑪救災經驗 宜縣消防局與日本交流

宜蘭縣政府消防局於今在該局4樓本縣災害應變中心舉辦「107年度臺日到院前緊急救護學術與實務國際交流」，由局長徐松奕主持。（宜蘭縣消防局提供）（記者林敬倫攝）

2018-12-05 14:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府消防局於今在該局4樓本縣災害應變中心舉辦「107年度臺日到院前緊急救護學術與實務國際交流」，由局長徐松奕主持，會中消防局分享普悠瑪救災經驗；徐松奕指出，希望透過研討會，提升雙方救護品質。

宜蘭縣於10月21日遭遇台鐵27年最嚴重事故「普悠瑪翻覆事件」，消防局立即啟動大量傷患及重大災害處理機制。於90分鐘內將傷者全數救出，並在4小時內確認搜救任務完成。

此次研討會由國立成功大學醫學院附設醫院邀請日本學者來台進行到院前緊急救護學術交流，期望可以了解台灣救護技術員的訓練、實務操作經驗及執行「普悠瑪翻覆事件」大量傷病患。

會中宜縣消防局除了分享到院前緊急醫療救護的發展及「普悠瑪翻覆事件」經驗分享外，也和日方討論宜蘭地區執行到院前緊急醫療救護的現況，交流各地的緊急醫療救護經驗。

徐松奕表示，感謝國立成功大學醫學院附設醫院邀請3名日本大學救護技術員學系的教授來台進行國際交流，要專業且正確的完成每1件到院前緊急救護勤務並兼顧品質是很不簡單的事，希望透過這次研討會與大家分享，為到院前緊急救護共同努力。

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