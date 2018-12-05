男童擔心挨罵留「媽媽要保重」 警方機警找回

2018-12-05 14:32

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市一名就讀國小的許姓男童，日前因在學校拿美工刀刻劃課桌椅挨罵，留下紙條寫著「媽媽要保重」離家失聯，家人狂撥手機都不理會，嚇得家屬趕忙跑到派出所報警請求協助。

楊梅警分局楊梅派出所警員林仁厚、郭彥廷接獲報案，兩人都有年紀相仿的小孩，猜想小朋友應是賭氣或擔心被媽媽苛責，不願接電話，便使用自己的手機撥打電話給他。

電話接通後，男童一聽到員警關心慰問，忍不住嚎啕大哭，表示自己迷路、不知道在何處，員警一邊輕聲安慰、一邊要求男童敘述眼前景象，請他待在原地等待警察叔叔過去，最後終於在熙來攘往的楊梅區中山北路、三民路口找到許姓男童。

男童就讀國小五年級，當天早上因在學校調皮拿美工刀劃書桌被老師責罵，當著他的面打電話給他媽媽要求嚴加管教，許童擔心獨力扶養3個小孩的媽媽失望難過，便留下字條後離家出走。

幸好在警方協助下，許童平安與媽媽團聚，警方呼籲，家中如有孩童，須時時刻刻留意孩童去向，避免擅自外出發生危險，平時亦應多關心孩童心理，給予適當的關愛及讚美。

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