專騙人頭帳戶供詐騙集團使用 警逮首謀等18人

2018-12-05 14:38

〔記者邱俊福／台北報導〕男子蔡承佑為首的不法集團，勾結隱身中國的詐騙機房，由機房以貸款或求職名義詐騙存摺、提款卡，並指示被害人以超商交貨方式，寄出到指定門市，蔡再指揮旗下收薄手到超商領取，進一步轉交車手提領詐騙贓款。刑事局偵九大隊逮蔡等18人到案，初估遭騙存摺及提款卡被害人超過50多人，以此這些帳戶詐騙款項超過500萬元。

警方調查，詐騙集團除透過臉書詐騙存摺提款卡外，更透過社群軟體在網路上貼出誠徵暑期短期打工訊息，以「短期銀行跑腿」為名，主打低勞動高報酬，吸收年輕人甚至未成年學子擔任收簿手，以每日1000至3000元不等的報酬，指揮青少年至超商領取包裹，並轉交給車手。

警方表示，近年來許多民眾因有借款或求職需求，在易借網、快借網及FACEBOOK臉書等社群軟體上尋找非正規銀行的貸款管道，強調免手續費及借貸低利息。

當被害人主動聯繫後，隱身中國的詐騙機房即會要求將名下存摺及提款卡寄出到超商以利放款，但卻在提供存摺及提款卡後，不但未收到放款，帳戶反而淪為詐騙集團使用的人頭帳戶而遭警示。

警方經長期偵辦後，查獲蔡嫌，以及旗下控盤手、收簿手、收簿頭、車手及車手頭詐欺集團共計18人，並查扣存摺、提款卡、手機、筆電、人頭門號SIM卡等大批證物，依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/