急煞不及擦撞徒步大媽 還好她穿鮮亮衣保命

2018-12-05 14:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市郭姓男子開車返家途中未禮讓行人闖越行人穿越道，擦撞李姓婦人後竟逕自離去，警方事後調閱相關路口監視器影像，發現被撞李婦還好身著鮮亮色衣服，讓行駛中郭男驚覺她的存在急煞，否則後果不堪設想，但郭男在發生事故致人受傷後未盡「在場義務」，仍被依肇事逃逸等罪嫌函送偵辦。

警方調查，60歲李婦當晚橫越北屯區敦化路走行人穿越道時，被沿陳平一街左轉敦化路，由36歲郭男所駕自小客車擦撞，郭男肇事後未留在現場或報警，僅留李婦痛苦的在現場等待警消人員到場，幸送醫後沒有生命危險，案經警方調閱相關影像鎖定肇事自小客以車追人，進一步將郭男通知到案。

警方發現郭男自小客左前車體有碰撞跡證，郭男供稱，當天與朋友晚餐聚會結束後開車返家，途中原本車速不算慢，發現李婦時一度有急煞，但發生事故致人受傷後未盡「在場義務」，仍被依肇事逃逸及過失傷害等罪嫌函送偵辦。

事後員警告知李婦：「還好著鮮亮衣物，才能讓你保命」，李婦則表示：「警察交通安全宣導，我都有照做，還真的有效！」警方表示，事故發生後當事人沒有自行研判肇事責任的權利，否則致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑，郭男肇逃行為除須承擔刑事責任還須負擔民事賠償責任，得不償失，同時呼籲民眾夜間著鮮亮色衣，不但提升能見度也保障自身安全。

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